La definizione e la soluzione di: Fiume che scorre in Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Curiosità/Significato su: Fiume che scorre in Baviera Inn ( Eno (Fiume)) in Baviera (Germania), dove scorre verso nord e attraversa città come Rosenheim, Wasserburg am Inn e Waldkraiburg, poi il percorso vira a est, scorre 7 ' (647 parole) - 15:07, 10 set 2020

