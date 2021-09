La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISTERESI

Curiosità/Significato su: Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo fisica Disambiguazione – Se stai cercando l'opera di Aristotele, vedi fisica (Aristotele). La fisica (termine che deriva dal latino physica, "natura" a sua volta 69 ' (8 191 parole) - 11:20, 19 lug 2021

