La definizione e la soluzione di: Duplicati in fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOTOCOPIE

Curiosità/Significato su: Duplicati in fogli Biblioteca universitaria Alessandrina ai Duplicati della biblioteca Chigiana e a 423 Duplicati della Biblioteca apostolica vaticana. Dal 1815 la biblioteca venne designata come centro in cui 4 ' (363 parole) - 17:43, 21 nov 2020

Altre definizioni con duplicati; fogli; Claudio, nominato direttore de Il Foglio nel 2015; Che vivono in radure erbose, come i trifogli; Distribuiti... come fogli con pentagrammi; Pianta ornamentale con le foglie lucide; Ultime Definizioni