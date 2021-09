La definizione e la soluzione di: Dolce cotto in olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRITTELLA

Curiosità/Significato su: Dolce cotto in olio Mosto cotto densità e viscosità simile a quella dell'olio d'oliva, dal sapore particolarmente Dolce. La produzione di mosto cotto è attualmente regolata dall'articolo 3 ' (275 parole) - 20:38, 14 nov 2020

Altre definizioni con dolce; cotto; olio; Morbido dolcetto lombardo giallino al sambuco; Dolce francese a forma di ciambella simile al babà; Il dolce protagonista della festa di Borbona; Dolce tipico di Atri in Abruzzo; Tipico biscotto pugliese; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; Il gruppo heavy metal di Pino Scotto; Pesce ottimo cotto al forno; Il petrolio usato in casa come sgrassante; Lo è un'insalata senza olio né sale; Impianto di condotte in cui scorre petrolio; Pianta il cui olio è un antinfiammatorio; Ultime Definizioni