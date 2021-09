La definizione e la soluzione di: Un dispositivo per bombe ad orologeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Curiosità/Significato su: Un dispositivo per bombe ad orologeria Bomba ( Bomba a orologeria) anche ordigno) è un dispositivo meccanico nel quale è presente un composto chimico, generalmente fabbricato in un metallo contenente un esplosivo in grado 4 ' (441 parole) - 19:46, 27 ago 2021

Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Dispositivo idraulico che libera i dotti dall'aria; Dispositivo che chiude la visuale al nemico; Una bombetta di carta; Sono pari nelle bombe; E' un esperto di bombe; Disinnescano le bombe;