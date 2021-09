La definizione e la soluzione di: Discriminano le persone in base alle capacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABILISTI

Curiosità/Significato su: Discriminano le persone in base alle capacita Intelligenza Cattell. Studi su questi test sembrerebbero dimostrare che essi non Discriminano in modo adeguato i soggetti con intelligenza superiore alla norma, mentre 42 ' (4 844 parole) - 10:35, 16 ago 2021

