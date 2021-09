La definizione e la soluzione di: Diffuse... come monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMESSE

Curiosità/Significato su: Diffuse... come monete Moneta accettata dal mercato: le monete fuori corso e le monete svalutate non sono più denaro in quanto nessuno le accetta. La moneta vera e propria è un'invenzione 50 ' (7 064 parole) - 21:20, 31 ago 2021

Altre definizioni con diffuse; come; monete; Ghiandole cutanee diffuse in quasi tutto il corpo; Lo sono le religioni diffuse con testi sacri; Scimmie diffuse in Asia; Sul conto corrente figura come una sottrazione; Scoraggiato... come un terreno appiattito; Come i Minuti in un film con Johnny Depp; Imprecisa come può esserlo una domanda; Le monete del Marocco e dell'Algeria; Grosse monete d'argento tardo medievali; Figure umane in rilievo su monete e medaglie; Raccogliere francobolli o monete;