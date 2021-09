La definizione e la soluzione di: Si dice si possa essere sordi come tale strumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMPANA

Curiosità/Significato su: Si dice si possa essere sordi come tale strumento Massoneria d'iniziazione a cui si sottopone sordi. Nel film Assassinio su commissione (Bob Clark, 1979), Sherlock Holmes (interpretato da Christopher Plummer), si imbatte nella 137 ' (16 070 parole) - 23:22, 22 ago 2021

