La definizione e la soluzione di: Diafano, trasparente come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IALINO

Curiosità/Significato su: Diafano, trasparente come il vetro Stazioni dell'arte strutturata come un unico, luminoso ambiente attraversato dagli spettacolari incroci delle scale mobili “sospese” e la copertura in vetro trasparente consente 70 ' (7 215 parole) - 21:01, 17 ago 2021

Altre definizioni con diafano; trasparente; come; vetro; Diafano, trasparente; Diafano come il vetro; Lo è una verità non perfettamente trasparente; Una pellicola trasparente; In modo onesto e trasparente senza false __; Diafana, trasparente; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito, come in alcuni giochi; Suono come quello di un campanello; Che si divincolano come pesci; Comminata come una pena; Recipienti di vetro... dal collo molto sottile; Il vetro posteriore dell'automobile; Componente del vetro; Splende in tubi di vetro; Ultime Definizioni