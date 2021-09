La definizione e la soluzione di: Così è anche detta una bassa padella in ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIONESE

Curiosità/Significato su: Cosi e anche detta una bassa padella in ferro Ghisa (sezione Uso dialettale e figurativo del termine) La ghisa (detta anche fino all'Ottocento ferraccio per la minore qualità e la peggiore lavorabilità rispetto all'acciaio dolce) è una lega ferrosa costituita 14 ' (1 622 parole) - 11:00, 19 ago 2021

