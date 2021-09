La definizione e la soluzione di: E' corretto per uomini, ma non per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GLI

Curiosità/Significato su: E corretto per uomini, ma non per bambini Letteratura per ragazzi per bambini, ma viene generalmente considerato più adatto (o adatto soprattutto) a un pubblico adulto. Dunque, l’insieme di tutti i testi pensati e pubblicati 39 ' (4 820 parole) - 12:58, 9 ago 2021

Altre definizioni con corretto; uomini; bambini; Politicamente corretto sigla; Li scova il correttore di bozze; Un colpo scorretto dato con il piede; Quello corretto è chiarito dalle istruzioni; Le indossano gli uomini che vestono formale; La provenienza di due gentiluomini shakespeariani; Uomini sposati; Non ammettono gli uomini; Strutture dove organizzare compleanni per bambini; Marca di cibo per bambini con un forzuto nel logo; Il nome del trenino di una serie TV per bambini; Convogli in miniatura per bambini: __ elettrici; Ultime Definizioni