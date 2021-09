La definizione e la soluzione di: Un contenitore per bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BROCCA

Curiosità/Significato su: Un contenitore per bevande Bicchiere Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca utilizzando una mano. Il bicchiere è tipicamente realizzato in vetro, ma 6 ' (805 parole) - 18:14, 8 apr 2021

Altre definizioni con contenitore; bevande; Il cambio di contenitore... per le piante; Contenitore graduato; Serve a turare un contenitore; Contenitore con manici per servire minestre; Forniva cibi e bevande alla truppa; Bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Spaccio di bevande; Bevande... per gli déi; Ultime Definizioni