La definizione e la soluzione di: Come una cittadina di Cuzco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERUVIANA

Curiosità/Significato su: Come una cittadina di Cuzco Inca (sezione L'insediamento nel Cuzco) Túpac Amaru è stato decapitato nella Cuzco coloniale e il suo corpo, con la testa separata, è stato inumato in una cappella della cattedrale dell'antica 129 ' (18 392 parole) - 19:51, 23 ago 2021

