La definizione e la soluzione di: Come il terreno dopo l'aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISSODATO

Curiosità/Significato su: Come il terreno dopo l aratro aratro L'aratro è uno strumento usato in agricoltura fin da tempi antichi per smuovere il terreno e prepararlo per successive lavorazioni o direttamente per la 18 ' (2 609 parole) - 20:57, 28 giu 2021

