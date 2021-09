La definizione e la soluzione di: Come i suoli minerali privi di terra e vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROCCIOSI

Curiosità/Significato su: Come i suoli minerali privi di terra e vegetali Calanco (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) essendo i suoli argillosi oligotrofici e quindi suscettibili di dispersione. Ciononostante, è stato dimostrato Come, all'aumentare della percentuale di materiale 31 ' (3 831 parole) - 07:00, 14 giu 2021

Altre definizioni con come; suoli; minerali; privi; terra; vegetali; Scoraggiato... come un terreno appiattito; Come i Minuti in un film con Johnny Depp; Imprecisa come può esserlo una domanda; Versata come una pinta di birra; Pietra verde tipica di suoli ricchi di rame; Nome generico di un gruppo di minerali; Quelli minerali non servono all'alimentazione; Minerali del ferro; Quelle minerali sono termali; Privi di originalità; Privi della capacità di svolgere una mansione; Privi di nome, sconosciuti; Privi della possibilità di agire; Terrazzo coperto posto sul tetto di un edificio; Le parti dell'albero che sono sotto terra; La corsa che si fa su terreno sterrato; Addetti a veicoli da lavoro e movimento terra; Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate; L'insieme dei vegetali commestibili: __ e verdura; Piatto a base di foglie vegetali crude e condite; La branca della biologia che studia i vegetali; Ultime Definizioni