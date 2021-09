La definizione e la soluzione di: Come il riposo di certi animali in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LETARGICO

Curiosità/Significato su: Come il riposo di certi animali in inverno Myodes glareolus della stagione, scaglionate in 3-9 periodi attivi alternati a periodi di riposo, con picchi di attività durante estate ed inverno e valori minimi durante 15 ' (1 912 parole) - 07:16, 11 ago 2021

Altre definizioni con come; riposo; certi; animali; inverno; Suono come quello di un campanello; Che si divincolano come pesci; Comminata come una pena; Tribù come gli Oyana, i Galibi e i Macusci; Casa di riposo, ricovero; Luoghi comunitari di riposo, anche per senzatetto; Lo è il riposo in una preghiera cattolica; Giorno di riposo, ricorrenza; Imprudente come certi acquisti; Sono attivi in certi filtri; Strumento che misura la caduta di certi fiocchi; Nome maschile aggettivo di certi organi; Malattie trasmesse dagli animali agli esseri umani; Incinte... più fra gli animali; Nota azienda italiana di cibo per animali; Può nutrire neonati umani e animali; Si programmano d'inverno; Dorme tutto l'inverno; L'indossa d'inverno monsieur; E' più facile prenderlo in inverno che in estate; Ultime Definizioni