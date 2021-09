La definizione e la soluzione di: Come dire lineamenti: __ somatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRATTI

Curiosità/Significato su: Come dire lineamenti: __ somatici Statura dal latino statura(m) (da status, 'stato', 'condizione') è un carattere somatico che esprime l'ordine di grandezza del parametro massimale del corpo umano 50 ' (6 126 parole) - 13:09, 25 ago 2021

Altre definizioni con come; dire; lineamenti; somatici; Attivati... come mutui; Come i tormentoni... da spiaggia; Come una cittadina di Cuzco; Quello viola è noto anche come pastinaca pelagica; Il Maurizio giornalista e direttore di Linea Notte; Dire e ridire con insistenza; Altro modo dire metà strada; Un Riccardo direttore d'orchestra nato a Milano; I lineamenti del volto; Lineamenti, sembianze; Tratti somatici; Ci sono quelli di penna... e somatici!; Ultime Definizioni