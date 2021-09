La definizione e la soluzione di: Il cognome del Charlton attore in Ben-Hur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HESTON

Curiosità/Significato su: Il cognome del Charlton attore in Ben-Hur Charlton Heston d'argomento biblico-storico, premio Oscar al miglior attore nel 1960 per Ben-Hur, nonché attore simbolo di molti film della fantascienza impegnata a cavallo 26 ' (2 995 parole) - 20:55, 8 ago 2021

