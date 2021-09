La definizione e la soluzione di: Cavità del muro in cui si usava mettere statue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NICCHIA

Curiosità/Significato su: Cavita del muro in cui si usava mettere statue radicali Kangxi sono ancora in uso, anche se sono stati rimaneggiati nel 2009 fino a formare una lista di 201 radicali, su cui si basano lo Xiandai Hanyu

Altre definizioni con cavità; muro; usava; mettere; statue; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica; Organi interni racchiusi nella cavità addominale; Separano le cavità nasali; La cavità in cui ha sede l'occhio; Barra che sostiene un muro in costruzione; Piani da muro spesso sostenuti da staffe; Muro divisorio non portante; Si usano per inserire i chiodi nel muro; L'apparecchio che si usava per inserire le scritte nei film; La usava Tarzan per gli spostamenti; Usava la mannaia; Materiale che si usava per fare statuette; Mettere in allarme; Ritrasmettere un programma in televisione; Smettere di opporsi; Mettere a bollire un ingrediente; Le statue di certi musei; Statuetta da red carpet; Le statue che reggono un architrave; Statue e figure gigantesche; Ultime Definizioni