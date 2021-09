La definizione e la soluzione di: Cause giuridiche in corso e... inclinate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENDENZE

Curiosità/Significato su: Cause giuridiche in corso e... inclinate Disastro del Vajont (categoria Alluvioni e inondazioni in Italia) e distruzione degli abitati del fondovalle veneto, tra cui Longarone, e la morte di 2 018 persone, tra cui 487 bambini con meno di 15 anni. Le Cause della 151 ' (18 657 parole) - 19:01, 20 ago 2021

