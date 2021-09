La definizione e la soluzione di: Arenarie usate come pietre da mola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOLASSE

Curiosità/Significato su: Arenarie usate come pietre da mola incostanti nella composizione. Sono le prime pietre usate per la creazione di mole, ma ormai dismesse perché sostituite da materiali sintetici di cui si può controllare

