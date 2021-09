La definizione e la soluzione di: Arbusti per siepi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CESPUGLI

Curiosità/Significato su: Arbusti per siepi Prunus spinosa spinoso è un arbusto comune, adatto per formare siepi. Un tempo, in qualche parte d'Italia, veniva utilizzato come essenza costituente delle siepi interpoderali 4 ' (466 parole) - 22:55, 15 lug 2021

Altre definizioni con arbusti; siepi; Ramoscelli o arbusti secchi e spinosi; Pianta arbustiva ornamentale; Pianta arbustiva dai fiori gialli delle Fabacee; Arbusti dai fiori rosei; Pianta da siepi; I metri della corsa siepi in atletica; Striscia di terreno delimitata da siepi; I metri di una corsa siepi; Ultime Definizioni