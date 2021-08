La definizione e la soluzione di: Tipico strumento ostetrico caduto in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORCIPE

Curiosità/Significato su: Tipico strumento ostetrico caduto in disuso Vicenza (sezione Aree verdi in città) fu realizzato in legno e stucco e venne costruito su commissione dell'Accademia Olimpica all'interno di una fortezza medioevale in disuso (il Palazzo del 183 ' (21 222 parole) - 07:31, 31 ago 2021

Altre definizioni con tipico; strumento; ostetrico; caduto; disuso; Dolce tipico di Atri in Abruzzo; Il tipico panino del fastfood ing; Strumento a percussione tipico del Suditalia; Un residuo tipico delle gite al mare; Strumento per la saldatura a fiamma; Lo strumento che distilla; Strumento che misura la caduta di certi fiocchi; Strumento diagnostico usato nelle mucose; Accaduto molto tempo fa; Caduto in fondo; Il Salvador presidente cileno caduto in un golpe; Accaduto da poco; Andato... in disuso; Un liquore in disuso; Una voce caduta in disuso; Grandi navi a vapore ormai in disuso; Ultime Definizioni