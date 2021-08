La definizione e la soluzione di: Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COGHINAS

Curiosità/Significato su: Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna Fiumi d'Italia (sezione Il fiume del Mare del Nord) per motivi di riassesto idrologico sia per motivi di navigazione. l'Adige, lungo circa 410 km, è il secondo fiume d'Italia per lunghezza, ma il terzo 56 ' (6 713 parole) - 11:31, 22 ago 2021

Altre definizioni con terzo; fiume; lunghezza; della; sardegna; Il terzo satellite più grande di Saturno; Terzo comune italiano per l'alfabeto: __ Lariana; Chiamata __, accusa di un imputato verso un terzo; Al terzo, il battitore lascia il diamante ing; Il secondo fiume più lungo degli USA oggi; Città universitaria portoghese col fiume Mondego; Il fiume di 3900 km che sfocia nel Rio de la Plata; Relative a un grande fiume dell'Europa orientale; Misure di lunghezza inglesi; La terza misura assieme ad altezza e lunghezza; Esprimono una lunghezza; Il secondo fiume taliano per lunghezza; I gironi della Divina Commedia; Sono della sposa in un film con Rose Byrne; Antico nome della penisola di Biga in Turchia; Band della hit Cleptomania del 2005; Sono di Bonifacio tra Corsica e Sardegna; Regione della Sardegna con Olbia e Santa Teresa; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Uno scalo in Sardegna; Ultime Definizioni