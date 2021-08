La definizione e la soluzione di: Il suo avvocato difende chi non ne ha uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UFFICIO

Curiosità/Significato su: Il suo avvocato difende chi non ne ha uno Processo ad Arne Johnson Bono, suo padrone di casa. Il caso è passato alle cronache per aver formulato un precedente nella storia legale americana, dove un avvocato difende il proprio 4 ' (438 parole) - 04:52, 10 ago 2021

Altre definizioni con avvocato; difende; La muove l'avvocato che dissente; Lo è tanto un avvocato quanto un ingegnere; L’avvocato difensore; L'onorario dell'avvocato; Ha il compito di difendere i cieli d'Inghilterra; Pungono per difendersi; Difende la rete; Difende i cieli inglesi; Ultime Definizioni