La squadra londinese in cui ha giocato Zola.

Soluzione 7 lettere : CHELSEA

Curiosità/Significato su: La squadra londinese in cui ha giocato Zola Gianfranco Zola stagione 1995-1996 Zola trovò sempre meno spazio in squadra a causa dell'arrivo di Hristo Stoichkov che occupava la sua stessa posizione in campo, causando 50 ' (3 636 parole) - 15:33, 26 ago 2021

Altre definizioni con squadra; londinese; giocato; zola; Forma uno spirito di squadra: team __ ing; Una squadra di calcio tedesca della Red Bull; La squadra di basket NBA di Houston; La squadra dell'NBA di Karl Malone e John Stockton; Quartiere londinese dei teatri: __ Garden; Il Museum londinese che ospita la Stele di Rosetta ing; La squadra londinese in cui militò Gianluca Vialli; La conferma londinese; I giocatori di poker che non cambiano carte; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Differenzia i giocatori in campo; Il giocatore detto centro nel basket; La città brianzola d’una celebre squadra di pallacanestro; Lo lavora il calzolaio; La nera resina del calzolaio; Cosi è detto un formaggio striato di verde, come il gorgonzola; Ultime Definizioni