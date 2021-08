La definizione e la soluzione di: Sono tanti... per il festeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUGURI

Curiosità/Significato su: Sono tanti... per il festeggiato Compleanno (sezione Auguri di compleanno / Tanti auguri a te) decorato con delle candele, indicanti per forma o numero l'età del festeggiato, che viene servito al festeggiato ed agli invitati in occasione dei festeggiamenti 23 ' (2 714 parole) - 00:29, 24 ago 2021

