La definizione e la soluzione di: Sono alti alti alti in una canzone di Nilla Pizzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPAVERI

Curiosità/Significato su: Sono alti alti alti in una canzone di Nilla Pizzi Vola colomba/Papaveri e papere (categoria Singoli di Nilla Pizzi) di Nilla Pizzi. In entrambe le canzoni la cantante è accompagnata dall'orchestra del maestro Cinico Angelini. Risultò il terzo disco più venduto di quell'anno 6 ' (612 parole) - 16:27, 21 gen 2021

Celebre canzone di Elisa: Luce __ a nord est; Una celebre canzone di Paolo Conte: __ onda; La Caterina casco d'oro della canzone italiana; Lo fu il canotto in una canzone di Renato Zero; Guarnizione di pizzi e trine; L'indimenticata Pizzi della canzone; Pizzicano il loro strumento; Sensazione di pizzicore e fastidio sulla pelle;