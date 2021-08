La definizione e la soluzione di: Quantità in sovrappiù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECCEDENZA

Curiosità/Significato su: Quantita in sovrappiu determina dunque il saggio di sovrappiù: R = a {\displaystyle \ R=\alpha } (2) Inoltre R indica sia la proporzione in cui la quantità prodotta di ciascuna merce

