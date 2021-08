La definizione e la soluzione di: La quantità sotto cui non si scende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINIMA

Curiosità/Significato su: La quantita sotto cui non si scende Pioggia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) (dall'inglese rain). La pioggia gioca un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acqua, nel quale il liquido che evapora dagli oceani sotto forma di vapore si condensa 15 ' (1 892 parole) - 00:02, 18 lug 2021

Altre definizioni con quantità; sotto; scende; Grande quantità anche figurata; Locuzione che intende in grande quantità; Ridotto d'intensità o di quantità; La quantità individuale di cibo; Può essere servita sotto forma di spiedino; La parte della calza sotto la pianta del piede; Conquistò l'Italia per Bisanzio, sotto Giustiniano; Sottoposto a un rito di affiliazione; Un piccolo discendente del nonno; Termine letterario per indicare la discendenza; Discendenza, stirpe; Uomo che scende in battaglia; Ultime Definizioni