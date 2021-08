La definizione e la soluzione di: Può esserlo un numero ma anche il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Puo esserlo un numero ma anche il latte

Casherut (sezione Separazione di carne e latte) cibo non kasher può essere usato a beneficio d'altri (per es. venduto a gentili), ma commistioni di carne e latte sono proibite anche per altro uso/beneficio 61 ' (7 051 parole) - 01:20, 27 lug 2021