La definizione e la soluzione di: Pianta asiatica delle malvacee, siriana per Linneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IBISCO

Curiosità/Significato su: Pianta asiatica delle malvacee, siriana per Linneo

Altre definizioni con pianta; asiatica; delle; malvacee; siriana; linneo; Pianta detta anche timo selvatico; Così è detta una pianta dalla resina gommosa; Pianta con fiori bianchi detta Convallaria Majalis; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Capitale asiatica famosa anche per i suoi hutong; Radice asiatica usata per un tipo di caffè; Popolazione asiatica dell' Hokkaidõ; Un'arte marziale asiatica; Una delle protagoniste de Le affinità elettive; Il cielo non più terso a causa delle nuvole; Una nota isola delle Eolie; Una delle 13 colonie inglesi a fondare gli USA; Tessuto che prende il nome da una città siriana; Ultime Definizioni