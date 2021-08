La definizione e la soluzione di: Un Paese dell'UE che non usa l'Euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SVEZIA

Curiosità/Significato su: Un Paese dell UE che non usa l Euro Euro del 10 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'Euro a Cipro ( (PDF) GU UE L 186 del 18.7.2007 Archiviato 66 ' (6 074 parole) - 08:16, 26 ago 2021

