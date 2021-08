La definizione e la soluzione di: Un motto giuridico: de minimis non curat __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRAETOR

Curiosità/Significato su: Un motto giuridico: de minimis non curat __ lat

Altre definizioni con motto; giuridico; minimis; curat; Un motto di ostinazione: __ ma non mollo; Motto che incita alla determinazione volere è __; Il motto di spirito francese; Yes, we __, era il motto di Obama; Di propria iniziativa, specie in ambito giuridico; Un criterio giuridico esclusivo come la proprietà; Organo giuridico di secondo grado Corte __; Aforisma... giuridico!; Può essere procuratore, processuale, ecc..; Che dimostra buona volontà e accuratezza; Accurate scelte; Sono scure e da sole ma non sono le ragazze trascurate; Ultime Definizioni