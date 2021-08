La definizione e la soluzione di: Modo più gergale per dire collaboratori scolastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIDELLI

Curiosità/Significato su: Modo piu gergale per dire collaboratori scolastici

Altre definizioni con modo; gergale; dire; collaboratori; scolastici; Imitare in modo caricaturale; Apparire in un modo; Sgargianti in modo volgare; In modo non falso; Scarsi e imbranati, in tono gergale; Un termine gergale per definire la prigione; Linguaggio gergale; Dire ad altri cosa si è sentito; Come dire restituita; Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi; Come dire senza termine finale lat; I collaboratori degli artigiani; L’insieme dei collaboratori; Militari eritrei collaboratori dei coloni italiani; Gruppo di collaboratori; Possono essere cinofili, sociali, scolastici..; Mobili scolastici; Gli ambienti scolastici; Libri scolastici; Ultime Definizioni