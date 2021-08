La definizione e la soluzione di: Un modellino in scala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLASTICO

Curiosità/Significato su: Un modellino in scala Muro del suono acquisite. Esperimenti condotti in seguito con un modellino in scala 3/10 sul progetto del Miles.52 dimostrarono che l'aereo era in grado di superare il muro 15 ' (1 992 parole) - 13:28, 10 mag 2021

