La definizione e la soluzione di: Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANGOLINI

Curiosità/Significato su: Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame stati riscontrati in Cina. Al 2 febbraio 2021 il suo tasso apparente di letalità è del 2,16%. Il periodo di incubazione mediamente è di 5,1 giorni (IC

