La definizione e la soluzione di: Legati come due lacci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANNODATI

Curiosità/Significato su: Legati come due lacci Shoefiti linee elettriche o telefoniche. Le scarpe sono legate tra loro dai lacci e vengono lanciate verso i fili come una sorta di bolas. Il fenomeno prende il nome 5 ' (677 parole) - 22:49, 18 feb 2021

