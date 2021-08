La definizione e la soluzione di: Ex leader dei Verdi: Alfonso Pecoraro __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCANIO

Curiosità/Significato su: Ex leader dei Verdi: Alfonso Pecoraro __ Marco Pecoraro Scanio fratello minore dell'ex-leader dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio. Dal 2006 al 2008 è stato Senatore della Repubblica per la Federazione dei Verdi. Nel 1977 7 ' (578 parole) - 07:14, 8 ago 2021

