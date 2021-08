La definizione e la soluzione di: Insieme a Principe in uno Stato insulare africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAOTOME

Curiosità/Significato su: Insieme a Principe in uno Stato insulare africano Guinea Equatoriale (sezione Ordinamento dello Stato) della Guinea Equatoriale l'unico Paese africano che, pur non essendo uno Stato insulare, ha la propria capitale situata su un'isola invece che sul continente 51 ' (5 481 parole) - 01:53, 20 ago 2021

