La definizione e la soluzione di: Grossi e alti moli per l'attracco di grandi navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTILI

Curiosità/Significato su: Grossi e alti moli per l attracco di grandi navi Ferrovie in progetto all'isola d'Elba (sezione Il progetto di Armand Coste) collegare la miniera di Vigneria e Rio Albano con Rio Marina, dove doveva essere costruito un molo idoneo per l'attracco di navi da carico. Questo pontile sarebbe 19 ' (2 619 parole) - 20:46, 15 lug 2021

