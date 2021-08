La definizione e la soluzione di: In funzione come un'automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INMOTO

Curiosità/Significato su: In funzione come un automobile Saab automobile specializzata in vetture supersportive, acquistò per 74 milioni di dollari Saab automobile AB; venne formato il gruppo Swedish automobile comprendente 20 ' (2 204 parole) - 12:05, 31 ago 2021

Il piano in cui è nulla la funzione d'onda; In matematica è un vettore di una funzione scalare; Una disfunzione cardiaca; Si può farla di funzione, di coscienza, del sangue; Acuminato come la vista; Pieghevole... come un contorsionista; Ragazzo spavaldo... come un pollo; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Trasporta le modelle in automobile ing; Il vetro posteriore dell'automobile; Fiat Chrysler Automobiles; Un'automobile costosa;