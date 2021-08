La definizione e la soluzione di: Euroasiatico come un georgiano o un ceceno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAUCASICO

Curiosità/Significato su: Euroasiatico come un georgiano o un ceceno Abcasia (sezione La guerra abcaso-georgiana (1991-1993)) abcasa: ?????/Aphsny, georgiano: ????????/Apkhazeti, russo: ????´???/Abchazija) è un territorio caucasico rivendicato dalla Georgia come sua repubblica autonoma 44 ' (4 722 parole) - 17:44, 23 ago 2021

