La definizione e la soluzione di: Estremamente scura, ma non perfettamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NERASTRA

Curiosità/Significato su: Estremamente scura, ma non perfettamente Orione (costellazione) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) brillantezza di questa, ma in realtà gli è assegnata una zona di cielo molto più scura. È possibile, allora, che Orione in realtà altro non sia che Eracle sotto 38 ' (3 639 parole) - 03:44, 2 mar 2021

