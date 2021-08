La definizione e la soluzione di: Dolce tipico di Atri in Abruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANDUCALE

Curiosità/Significato su: Dolce tipico di Atri in Abruzzo Atri altri significati, vedi Atri (disambigua). Atri è un comune italiano di 10 119 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, situato nel comprensorio 105 ' (14 258 parole) - 11:37, 22 lug 2021

