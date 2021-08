La definizione e la soluzione di: Dimenarsi... come un feto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCALCIARE

Curiosità/Significato su: Dimenarsi... come un feto era dovuto all'inseguimento di un coniglio nell'orto, che l'avrebbe lasciata così scossa da menomarne perpetuamente il feto. Nei parti successivi, il trucco

Altre definizioni con dimenarsi; come; feto; Acido desossiribonucleico... letto come acronimo; Come la pietra... che chiude una discussione; Come dire di sfuggita fra; Vincolato come un debitore; Il liquido che avvolge il feto in gestazione; Ultime Definizioni