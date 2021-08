La definizione e la soluzione di: Si dice che chi non arriva a Natale non lo mangi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANETTONE

Curiosità/Significato su: Si dice che chi non arriva a Natale non lo mangi Episodi di SpongeBob (ottava stagione) (sezione Il Natale di SpongeBob!) All'arrivo di Babbo Natale Plankton sta per avere la formula segreta; tuttavia SpongeBob sconfigge il robot e il Babbo, leggendo sul robot che "chi lo trova 56 ' (8 089 parole) - 14:47, 25 ago 2021

Altre definizioni con dice; arriva; natale; mangi; Si dice che non farlo sia meglio; Si dice per commiserare qualcuno; Si dice abbia scarpe grosse e cervello fino; Lo diceva Kaori in un noto spot anni '90; Lo è l'uva per la volpe che non vi arriva; Il materiale della medaglia del secondo arrivato; Arrivate, pervenute; Dopo di lui non arriva più nesuno; Fiabesca renna di Babbo Natale con il naso rosso; Vi si trova la casa natale di Raffaello Sanzio; Si fanno a Natale e Capodanno; Si allestisce per Natale; Possono essere mangiati; Mangiare tra la colazione e la cena; Mangiabile, commestibile; Si mette al collo del bebè quando mangia; Ultime Definizioni