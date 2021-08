La definizione e la soluzione di: Decorato come un antico manoscritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINIATO

Curiosità/Significato su: Decorato come un antico manoscritto manoscritto miniato Nella definizione più stretta del termine, manoscritto miniato si riferisce solo ai manoscritti decorati con oro o argento, ma sia nell'uso comune che 34 ' (3 691 parole) - 23:14, 3 lug 2021

Altre definizioni con decorato; come; antico; manoscritto; Lo proponee l'interior decorator; Lo è un piatto... decorato!; Lo stabilisce l'interior decorator; Decorato di un'onorificenza; Come la pietra... che chiude una discussione; Come dire di sfuggita fra; Vincolato come un debitore; Come un'azienda che produce extra-vergini; Antico impacco di vino a scopo medico; Grande atleta antico di Crotone, divenuto leggenda; Il loro cantico è un libro d'amore nella Bibbia; Proverbio romantico al cuor non si __; Il manoscritto del dramma; Pagine di manoscritto; Un carattere del manoscritto; Ultime Definizioni