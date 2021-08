La definizione e la soluzione di: Come risarcimenti... in denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PECUNIARI

Curiosità/Significato su: Come risarcimenti... in denaro Incidente della funivia del Cermis (categoria Incidenti e disastri aerei in Italia) l'incidente alcuni giorni dopo, promettendo alle famiglie delle vittime risarcimenti in denaro. Comunque lo svolgersi delle indagini e l'esito dei processi incrinarono 21 ' (2 429 parole) - 22:22, 28 ago 2021

