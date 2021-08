La definizione e la soluzione di: Come la pietra... che chiude una discussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOMBALE

Curiosità/Significato su: Come la pietra... che chiude una discussione Go (gioco) eccezione: se la nuova pietra cattura una o più pietre avversarie, queste sono rimosse per prime, lasciando la pietra appena giocata con almeno una libertà 60 ' (7 218 parole) - 10:19, 9 mag 2021

Altre definizioni con come; pietra; chiude; discussione; Come dire di sfuggita fra; Vincolato come un debitore; Come un'azienda che produce extra-vergini; Decorato come un antico manoscritto; La pietra nel primo romanzo di Tommaso Landolfi; Una pietra ornamentale; Pietra di gran valore; La pietra che permise di decifrare i geroglifici; Lacciuolo che chiude e stringe; Chiudere la porta... con rabbia; Quelli delle camicie possono chiudersi coi gemelli; Racchiudere, comprendere; Temi di discussione ragioni a sostegno di tesi; Discussione accesa su temi politici o culturali; E' caprina quella di una discussione inutile; Sono fuori discussione; Ultime Definizioni